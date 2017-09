Manchester United ka shprehur vullnetin qe të paguajë 100 milionë funta për sulmuesin e Atletico Madrid, Antonie Griezmann.

Francezi ka qenë i lidhur ngushtë me një kalim në Old Trafford këtë verë, por që një gjë e tillë pritet të ndodhë në vitin vjetër, shkruan Daily Star.

Sidoqoftë, Jose Mourinho mbetet me shpresën që mund ta bindë Griezmann që të bashkohet me Djajtë e Kuq. Me një kalim të mundshëm ai do tu bashkohej bashkëkombësve Pogba dhe Martial.