Vëmendja kah Liverpooli e Londra

Sonte do të fillojë faza çerekfinale e Ligës së Kampionëve. Liverpooli do ta presë në shtëpi Porton, derisa Tottenhami luan si vendas ndaj Manchester Cityt.

Liga e Kampionëve tashmë është duke shkuar drejt fazës finale të saj, derisa sonte do të fillojnë ethet e çerekfinaleve.

Finalisti i edicionit të kaluar – Liverpooli do ta ketë sonte përballë Porton, ekip me të cilin ishte takuar edhe vitin e kaluar. Gjiganti anglez kishte triumfuar me lehtësi ndaj Portos në sezonin e kaluar, duke fituar me rezultatin e përgjithshëm 5:0 nga të dyja ndeshjet e së tetës së finales. Liverpooli shpreson të arrijë rezultatin e vitit të kaluar, derisa klubi portugez kërkon hakmarrjen.

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, thotë se ekipi i tij është ambicioz dhe se do të japin gjithçka për ta fituar garën elitare evropiane për klube. “Ne jemi ambiciozë. Ky është viti ynë i dytë në Ligën e Kampionëve, jo viti i 12-të ose diçka e tillë”, ka thënë Klopp. “Ne do të provojmë gjithçka. Është ‘Anfield’, është çerekfinalja, është një ndeshje e madhe për ne. Ne nuk jemi Real Madridi që ka fituar në tri herët e fundit. Neve na pëlqen kompeticioni dhe do të provojmë gjithçka për ta fituar”, ka shtuar strategu gjerman.

Ndërkohë ndihmëstrajneri i Portos, Vitor Bruno, pret një ndeshje fantastike ndaj Liverpoolit. “Do të jetë shumë emocionuese dhe një ndeshje stimuluese, kualiteti i lojtarëve na shtyn neve të punojmë shumë çdo ditë. Liverpooli do të jetë një stimul fantastik për ne për atë që ndodhi në vitin e kaluar”, ka thënë Bruno.

Ndeshje interesante pritet të zhvillohet edhe mes Tottenhamit e Manchester Cityt në stadiumin e ri të londinezëve “Tottenham Hotspur Stadium”.

Dy klubet janë takuar tashmë një herë këtë edicion në Premierligë, derisa fitorja i ka takuar skuadrës së Pep Guardiolas, që kishte triumfuar minimalisht 1:0 në “Wembley”. Manchester City ka një rekord mjaft të mirë me londinezët gjatë kohëve të fundit, derisa numërojnë katër fitore dhe një barazim në pesë ndeshjet e fundit. Fitorja e fundit e Tottenhamit ndaj Manchester Cityt ka qenë në tetor të vitit 2016 në kuadër të Premierligës./ZERI/