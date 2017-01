Paulo Dybala do të mbetet te Juventusi edhe për shumë vite.

Pavarsisht interesimit të Realit të Madridit apo Barcelonës, sulmuesi argjentinas nuk e mendon largiminin nga kampioni i Italisë.

Të enjten ose të premten, ish lojtari i Palermos do të firmosë zyrtarisht kontratën e re me bardhezinjtë, e cila do të zgjasë deri në vitin 2021.

Nga marrëveshja e re Dybala pritet të përfitojë rreth 7 milionë euro në sezon.