Wilder e kërcënon keq Furyn

Kërcënimet e boksierëve në prag të përballjeve në mes tyre nuk janë të rralla dhe një e tillë nuk ka munguar as nga Deontay Wilder për rivalin e tij Tyson Fury.

“Nuk më ka trembur asnjë rival, nuk më tremb as Fury. Kjo është një sfidë e mirë për mua, për të dy ne, pasi jemi dy boksierë të pamposhtur dhe është një përballje që gjeneron shumë të ardhura, që fansat e dëshirojnë”, u shpreh Wilder, kampioni i botës në peshën e rëndë në kategorinë WBC.

Ndërsa, Fury është kundërpërgjigjur: “Kam mundur Klitschkon në Gjermani, tani do të mund Wilderin në Amerikë”, tha Fury.

Por nuk është dakord me këtë deklaratë kampioni i botës, që më tej shtoi: “Të premtoj se kur të jemi së bashku në ring, do të më mjaftojë një grusht dhe do ta shohësh veten të tendosur pas litarëve të ringut. Unë jam kampioni i botës dhe do të qëndroj i tillë”, tha Wilder.

Dy boksierët do të dalin ditën e hënë para medieve në konferencën e parë për shtyp, e cila do të zhvillohet pas disa ditësh. Dy boksierët janë takuar më parë edhe më 22 gusht, ditën kur Fury mundi Pianettan dhe konfirmoi marrëveshjen për sfidën ndaj Wilder.