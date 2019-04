Wilder e mbron titullin në maj ndaj Breazeale

Boksieri amerikan Deontay Wilder, do ta mbrojë titullin e tij kundër, Dominic Breazeale, më 18 maj në New York.Barclays Center është arena e caktuar nga WBC për këtë meç, transmeton Insporti.com.

“Unë e kam çelësin e kësaj kategorie. Do ta nokautoj këtë budalla”, ka thënë Deontay në konferencën për shtyp.Humbja e vetme e Dominic Breazeale është nga boksieri britanik, Anthony Joshua, në vitin 2016. Që atëherë, amerikani është kthyer me një nokaut mbresëlënës ndaj boksierit, Izuagbe Ugonoh dhe më pas me triumf ndaj Eric Molina

33 vjeçari ka një bilanc prej 19 meçe, një humbje, një barazim. Nga 19 meçe 17 prej tyre janë me nokaut.Ndërsa, Wilder ka një bilanc prej 40 meçe, asnjë humbje dhe vetëm një barazim me boksierin britanik, Tyson Fury. 39 fitore me nokaut.Dy boksierët kanë pasur konflikte në të kaluarën, pikërisht në një hotel në Alabama në vitin 2017.Breazeale kishte thënë se Wilder dhe ekipi i tij e kishin sulmuar atë dhe familjen e tij gjatë një darke. /Insporti.com/