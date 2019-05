Wilder vs Breazeale – statistikat e dy boksierëve para super meçit

Deontay Wilder, kampion i peshave të rënda në WBC, do të ndeshet me Dominic Breazealen këtë fundjavë.

“Barclays Center” i Nju Jorkut do të jetë nikoqir i meçit gjigant, të shtunën mbrëma, më 18 maj.

Në një prononcim të tensionuar para përballjes, Wilder tha se mund ta vrasë kundërshtarin në ring.

“Është i vetmi sport ku mund ta vrasësh një njeri dhe të paguhesh”, ka thënë Wilderi.

Në anën tjetër, në parashikimin e tij, Anthony Joshua e ka favorizuar kampionin duke thënë se do ta nokautojë Breazealen.

Më poshtë jua sjellim disa të dhëna për dy boksierët e peshave të rënda, kampionin e WBC-së dhe sfiduesin e detyrueshëm të këtij divizioni.

Kampioni i WBC-së, Deontay Wilder, ka thënë se është i gatshëm të ndeshet me Anthony Joshuan dhe se është i hapur për t’i nisur bisedimet për meçin e shumëpritur duke shtuar se gjithçka varet nga britaniku.

TMZ e ka pyetur amerikanin në lidhje me komentet e mëhershme të AJ, i cili kishte thënë se ‘Bomberi i Bronztë’ duhej t’i bënte ofertë atij nëse dëshiron që dueli të ndodhë.

“E kemi bërë pesë herë. Dhe ata më kanë refuzuar! Prandaj, nuk dua ta dëgjoj duke thënë ‘duhet të vijë të më takojë mua’, sepse erdhëm dhe të pamë, e ti vazhdon të ikësh!”.

“Tash dëshiron që unë të vij dhe të të takoj? Jo. Tash është me kushtet tona. Do të vijmë të të takojmë atëherë kur do të duam të vijmë”, ka deklaruar Wilderi.