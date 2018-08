Wilderi e konfirmon se do të duelojë me Furyn

Pas Tyson Fury sot ka qenë radha e Deontay Wilder të dalë në skenë dhe të konfirmojë se dueli mes dy boksierëve do të zhvillohet normalisht dhe se asnjëri nga dy boksierët nuk është tërhequr. S

fidë që me shumë gjasa do të zhvillohet në mesin e nëntorit në Las Vegas dhe që do të jetë e vlefshme për titullin kampion bote të kategorisë WBC në peshën e rëndë, që mbahet nga Wilder.

“Ju konfirmoj se dueli me Fury do të zhvillohet, unë nuk kam ndryshuar mendje. Për të dy ne kjo përballje do të thotë edhe fitim i madh dhe të dy do të jemi të pasur pas kësaj sfide. Por nuk është ky qëllimi i këtij dueli. Tyson Fury do të ngjitet në ring, ku do të poshtërohet nga unë, ai dhe të gjithë njerëzit që e ndjekin”, u shpreh Deontay Wilder.

Të dy boksierët janë të pamposhtur në ring, me Wilder që numëron 40 fitore dhe asnjë humbje në karrierën e tij, ndërsa Fury ka 26 fitore dhe asnjë humbje.

Nga kjo sfidë parashikohet që boksieri britanik të arkëtojë rreth 20 milionë dollarë. Për t’u përcaktuar ka mbetur vetëm data e saktë se kur do tën zhvillohet sfida, më 7 apo 15 nëntor.