Xhaka e nis si kapiten

Zvicra luan sot ndeshjen e parë në Ligën e Kombeve ku do të sfidojë Islandën. Pas problemeve të shumta me festimet me shqiponjë në Kupën e Botës, trajneri Petkovic ka vendosur që kapiteni në këtë ndeshje të jetë Granit Xhaka, i cili luan titullar, ashtu si dhe Xherdan Shaqiri, ndërkohë që në bankë janë Albian Ajeti dhe Admir Mehmedi.

Vetëm pak ditë më parë, në një konferencë për shtyp, Xhaka dhe Shaqiri kërkuan falje publike për festën me shqiponjë dhe premtuan se nuk do ta përsërisin më atë gjest. Për Xhakën është aluduar se e ka bërë gjithçka për të marrë shiritin e kapitenit të Zvicrës.