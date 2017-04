Ylli shpëton nga befasia

Ylli ka shënuar ×tore ndaj Kerasan Prishtinës, në një ndeshje që doli të jetë më e vështirë sesa që u paramendua nga mysa×rët. Kerasan Prishtina ka treguar lojë të mirë, ndërsa Ylli me zëvendësime të shpeshta dhe pushim të dyshes së huaj në ekip lejonte që Kerasani t’i afrohej. Kjo për pak sa i kushtoi Yllit, kur 1 minutë para fundit dallimi ishte vetëm 2 pikë 80-82. Sidoqoftë, falë lojës së mirë të Trae Anderson në fund, ekipi suharekas arriti që të korr ×toren e 11 të stinorit dhe të shpëtojë nga befasia, me fitore 88- 80.

Anderson ka qenë më e×kasi te Ylli me 23 pikë të shënuara, shto 7 kërcime e 5 asistime. Ndërsa Kevin Brown shtoi 20 pikë e 6 asistime tjera. E Ergin Grosha përfundoi duelin me double-double prej 19 pikëve dhe 12 kërcimeve. Në anën tjetër, te Kerasani, Alban Latifaj shënoi 23 pikë, 7 asistime e 6 kërcime, derisa Rinor Ahmeti shtoi 20 pikë e 3 asistime në këtë ndeshje. Me 13 pikë e 7 asistime u dallua edhe Kreshnik Muçolli.