Zidane: Kane është futbollist i kompletuar

Trajneri i Real Madrid, Zinedine Zidane e ka përshkruar sulmuesin e Tottenham Hotspur, Harry Kane si futbollist të kompletuar.

Por ai ka thënë se kundërshtari i Champions League – Tottenham është më shumë sesa Kane, shkruan ESPN, përcjellë Klan Kosova.

Kane do të përballet me Realin në Santiago Bernabeu të martën. Ai në kuadër të Grupit H ka shënuar pesë gola në dy ndeshje dhe forma e tij e mirë ka bërë që të krahasohet me atë të Ronaldos.

“Nuk e di se çka do të ndodhë në të ardhmen, por tash Kane është një lojtar shumë i rëndësishëm për Tottenham”.

“Ai është i mirë në gjithçka. Ai nuk dukej kështu në rini, por që tash është ai që është. Por Tottenham nuk është veç Kane – ata janë ekip i mirë dhe ne do të përgatitemi mirë për ta”, ka thënë Zidane.