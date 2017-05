ZYRTARE: Ndërpritet përfundimisht ndeshja Liria – Drita

Është ndërprerë përfundimisht ndeshja ndërmjet Lirisë dhe Dritës pas 50 minutash pritjeje, shkruan zeri.info.

Në fakt, ndeshja është ndërprerë në minutën e 90-të pasi tifozët gjilanas “Intelektualët” kanë përfunduar në fushë, me ç’rast kanë dashur ta sulmojnë gjyqtarin anësor, Driton Preniqi, ndërsa nga kjo ngjarje e turpshme e ka pësuar edhe një polic, i cili ka përfunduar në spital.

Pas pritjes së gjatë, gjyqtari Selim Isufi më në fund ka vendosur ta ndërpresë ndeshjen.

Liria po udhëhiqte 1:0 me golin e Fillim Guraziut, të shënuar në minutën e 89-të nga penalltia.

Organet kompetente do të vendosin në ditët në vazhdim rreth kësaj ndeshjeje, të cilën sipas të gjitha gjasave do ta fitojë Liria me rezultat zyrtar, 3:0. /Zëri/