Zyrtare: Oscar transferohet te Shanghai

Në mëngjesin e sotëm është zyrtarizuar kalimi i brazilianit në skuadrën kineze.

Pas katër vitesh të kaluara në Stamford Bridge, Oscar i jep lamtumirën Chelseat dhe transferohet në kampionatin kinez, te skuadra Shanghai SIPG.Mesfushori brazilian ka pasur shumë pak hapësira këtë sezon dhe oferta marramendëse e klubit kinez, ka bindur si ‘Blutë’ ashtu edhe lojtarin që të bënte një ndryshim.

“Oscar do të mbërrijë në Shangai në ditët në vazhdim, ku do t’i bashkohet skuadrës sonë”, thuhet në njoftimin e klubit.“Ai tashmë është i njohur për cilësitë që ka dhe do të jetë një plus i madh për ne në garën për titull sezonin e ardhshëm”.Nga ky transferim, Chelsea ka përfituar plot 62 milionë euro, ndërsa Oscar do të paguhet 23 milionë euro në vit.