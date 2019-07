Zyrtare: Samuel Nikaj merr drejtimin e Lirisë

Vetëm pak orë pasi u largua nga drejtimi i Vushtrrisë, Samuel Nikaj është bërë me skuadër të re.

Trajneri nga Shqipëria do të vazhdoj karrierën në Kosovë dhe përsëri në Ligën e Parë.

Liria e Prizrenit do të jetë skuadra e re që do të drejtohet nga Samuel Nikaj me misionin e njëjtë, rikthimin në Superligë.

Nikaj është bërë specialist për inkuadrimin e skuadrave në Superligë, pasi këtë e ka bërë me Flamurtarin dhe së fundmi me Vushtrrinë.

Trajneri shkodran kishte arritur që një vit më herët ta inkuadroj edhe në elitën e futbollit shqiptar Kastriotin e Krujës.

Ka qenë vetë klubi bardhezi që ka zyrtarizuar Nikën në kryet ë skuadrës për edicionin e ri. /Telegrafi/