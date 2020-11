Suharekë/ Dëgjohet dëshmitari i dytë në rastin ku u rrah një polic

Të martën, në Gjykatën Themelore në Prizren, dega në Suharekë, është dëgjuar dëshmitari Faton Beqiraj, në seancën e vazhdimit të shqyrtimit kryesor ndaj të akuzuarve Naser Elshani dhe Idriz Voci.

Të pranishëm në këtë seancë kanë qenë prokurori Fatos Ajvazi, i akuzuari Naser Elshani dhe mbrojtësja e tij avokatja Sabrie Sylaj, i akuzuari Idriz Voci si dhe mbrojtësi i tij Asman Hoxha, dëshmitari Faton Beqiraj, ndërsa ka munguar dëshmitari Naim Voci, ku nga shkresat e lëndës është parë që i njëjti është ftuar me rregull, por mungesën nuk e ka arsyetuar, raporton “Betimi për Drejtësi”

Dëshmitarin e pranishëm, Faton Beqiraj, në pyetje e ka marrë fillimisht mbrojtësi i të akuzuarit Voci, avokati Asman Hoxha i cili ka kërkuar nga dëshmitari që në mënyrë kronologjike ta tregoj ngjarjen që e ka parë.

Dëshmitari Beqiraj, është përgjigjur “se Xhaferi me një kolegë që kalonte me biçikletë, është kapur dhe janë rrokur me Xhaferin pastaj Xhaferi i mshoj atij të Shirkës, që emrin nuk ja di. Idrizi shkoj për ta marrur fmijën që mos me u kap, pastaj Idrizin e shajti Xhaferi në nanë dhe pa humbur kohë i mshoj Xhaferi flakaresh dhe boks Idrizit. Pastaj u përlajtën u rrokën, masandej policia janë shajt nëmes veti dhe më shumë nuk di”.

Ndërsa në pyetjen tjetër se “ Idrizi a e ka ofendu policin kur ka shkuar me marr fëmijën apo nuk ka fol asgjë”, i njëjti është përgjigjur “Idrizi nuk ka fol asgjë”.

Prokurori Fatos Ajvazi i ka parashtruar pyetjen dëshmitarit dhe atë “ Ju theksuat se i dëmtuari, në këtë rast polici Xhafer Kabashi, fillimisht e ka goditur disa herë të pandehurin Idriz Vocin me grushta, a mund të na spjegoni ku e ka goditur saktësisht”, dëshmitari është përgjigjur se “ e ka goditur në trup, kokë, fytyrë dhe bark”.

Mbrojtësja e të akuzuarit Naser Elshani, avokatja Sabrie Sylaj i ka propozuar gjykatës që në cilësi të dëshmitarit të dëgjohet fëmija i mitur i të akuzuarit Elshani, R. E., i cili është dëshmitar kyq në këtë çështje.

Gjyqtari i çështjes Qemail Suka ka aprovuar këtë propozim duke e shtyrë edhe seancën për datë 3 dhjetor 2020 në ora 11:00.

Me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prizren të datës 20 shtator 2016, i pandehuri Naser Elshani akuzohet se më 28 gusht 2016 rreth orës 11:20, në fshatin Shirokë, Komuna e Suharekës, me kanosje serioze pengon personat zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, në atë mënyrë që gjatë vizitës së disa qytetarëve serb në një rit fetar në fshatin Mushtisht, Komuna e Suhrekës, derisa zyrtari policor Xhafer Kabashi ishte në detyrë, i pandehuri me një biçikletë i afrohet zyrtarit policor- të dëmtuarit Xhafer Kabashi, i refuzon urdhërat që të largohet, e lëshon biçikletën në tokë dhe i drejtohet me fjalët” juve duhet me jau kajt nanën para tyne, ju jeni më të këqinj se ata, që i mbroni ata…” duke vazhduar që të refuzoj që të largohet.

I akuzuari me këto veprime ka kryer veprën penale “pengim i personit zyrtar ne kryerjen e detyrave zyrtare” nga neni 409 paragrafi 1 i KP-së.

Ndërsa, i pandehuri Idriz Voci po atë ditë, i sulmon ose i kanoset seriozisht se do t’i sulmojë personat zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare, i cili rezulton me lëndim trupor, ashtu që sa ishte duke u prangosur të pandehurin Naser Elshani, i drejtohet me fjalët “marre marre se çfarë jeni duke bërë për shkije” e më pas papritmas e sulmon fizikisht zyrtarin policor- të dëmtuarin Xhafer Kabashi.

Me këto veprime ka kryer veprën penale “sulmi ndaj personave zyrtarë gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, nga neni 410 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KP-së. /BetimipërDrejtësi