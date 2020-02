Telefonata emocionuese e Furyt me babanë e vet, pas triumfit ndaj Wilderit

Tyson Fury ndau një moment prekës me babanë e vet, John Fury, menjëherë pasi e rrahu Deontay Wilderin duke bërë një paraqitje drithëruese për ta fituar titullin e botës në kategorinë e rëndë në WBC, të shtunën në Las Vegas.

Boksieri britanik bëri një paraqitje madhështore në MGM Grand Arena, duke e shkatërruar plotësisht kundërshtarin e vet amerikan, aq brutalisht saqë ekipi i tij u detyrua ta hedhë peshqirin në ring për ta dorëzuar meçin në rundin e shtatë.

Babai i Furyt, John, nuk ishte në gjendje të udhëtonte drejt Shteteve të Bashkuara prandaj meçin e shikoi nga shtëpia.

John Fury, babai i Tyson Fury

Por i biri i tij tashmë kampion, këmbënguli për të gjetur kohë për të biseduar me babanë e vet pas triumfit madhështor.

Pak para se Fury të fliste për media, televizioni iFL e kapi atë duke biseduar me krenari me babanë e vet: “Të gjithë po mendonin çfarë do të bëjë ai me 123 kilogramë. Sonte isha 122 kilogramë. I qëndrueshëm”.

“Dëgjova baba, sonte isha shumë i fortë për të. Isha 18 kilogramë më i rëndë se ai”, shtoi ai.

Duke folur për ndërprerjen e meçit nga ekipi i Wilder, Fury u dëgjua duke i thënë babait të vet: “Po, ata bënë mirë. Dëgjo, do ta kisha lënduar. Ia çava veshin, gjaku po i rridhte nga veshi”.