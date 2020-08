Testimet serologjike për COVID-19/ Shumë shpejt do të fillojnë edhe në QKMF të Prizrenit

Dje, ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj ka nënshkruar udhëzimin që testet serologjike për koronavirus të kryhen edhe në QKMF.

Nënkryetari i komunës së Prizrenit, Visar Shehu, ka bërë të ditur se në QKMF në Prizren shumë shpejt do të fillojnë me këtë.

Shehu ka shkruar se ky institucion ka qenë në pritje maratonike për të lejuar realizimin e testeve serologjike për COVID19, shkruan IndeksOnline.

“Me ne fund, me udhezimin e ri administrativ, Kujdesit Paresor Shendetesor i’u eshte lejuar realizimi i testeve serologjike per COVID-19. Komuna e Prizrenit – QKMF pas nje pritjeje maratonike, se shpejti do filloje me berjen e testeve serologjike kaq shume te nevojshme per banoret e Komunes sonë”, ka shkruar ai./IndeksOnline/