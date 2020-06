Vihet gurëthemeli i Memorialit të komandant “Drin”-it

VIHET GURTHEMELI I PARKUT MEMORIAL NË PRIZREN- KOMANDANT DRINI

VIHET GURTHEMELI I PARKUT MEMORIAL NË PRIZREN- KOMANDANT DRININë 21 vjetorin e çlirimit të Prizrenit, është vënë edhe gurthemeli për ndërtimin e memorialit të Ekrem Rexhës – komandant Drinit. Të premten me një ceremoni solemne, është vënë gurthemeli për ndërtimin e parkut memorial kushtuar Ekrem Rexhës-komandant Drinit. Pjesë e kësaj ceremonie, pos zyrtarëve lokal e familjarëve, ishin të pranishëm edhe anëtarë të shoqatave të dala nga lufta dhe përfaqësues fetarë. Në një fjalë rasti, kryetari i komunës Mytaher Haskuka, shprehu besimin se ky park memorial do të jetë një vend ku qytetarët do të ndjehen mirë dhe do të kujtojnë veprën dhe jetën e komandant Drinit, përkundër faktit se një projekt i tillë është dashur të jetësohet edhe më parë. Vënia e gurthemelit për memorialin kushtuar familjarit të tyre, është mirëpritur nga djali dhe bashkëshortja e komandant Drinit, të cilët shprehen besimin se projekti do të jetësohet në ditëlindjen e tij, si dhe falënderuan të gjithë ata që mundësuan që të filloj realizimi i këtij projekti. Drejtori i Administratës, Osman Hajdari, tha se ky park memorial është i vogël karshi veprës madhore në shërbim të çlirimit të vendit që ka bërë komandant Drinit, dhe njoftoi se dinamika e punimeve për realizimin e këtij projekti do të jetë 90 ditë. Ndryshe, vlera e përgjithshme e kontratës për ndërtimin e memorialit është rreth 139.500 euro, kanë bërë të ditur zyrtarë komunal të Prizrenit.

