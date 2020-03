Vuçiq-serbëve: Kemi rezerva edhe për një vit, mos u shqetësoni

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka mbajtur një seancë me Stafin e Krizave pas shqetësimeve të përhapjes së koronavirusit.

Në një konferencë për media ai i siguroi serbët se nuk kanë pse të shqetësohen për gjësendet themelore të ushqimit pasi ka furnizime për një vit.

“Sot se Serbia po përballet me një kohë të vështirë kur bëhet fjalë për situatën me koronavirusin. Vendi ka bërë një punë të shkëlqyeshme në 24 orët e fundit me qëllim të sigurimit të kontrollit të plotë dhe mbikëqyrjes së furnizimit të produkteve ushqimore thelbësore”, ka deklaruar kreu i shtetit serb./Express/