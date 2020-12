Zafir Berisha: Vjosa s’mund të bëhet presidente me mbështetje të Haxhi Avdylit

Zafir Berisha nga Nisma Social Demokrate ka thënë se Vjosa Osmani s’mund të bëhet presidente pa pasur mbështetjen e fuqive politike.

Ai thotë se e njeh më së miri Osmanin dhe se nuk do që të bie në nivel të saj.

Berisha këto deklarime i ka bërë në emisionin “Dhoma e Rrëfimeve”.

‘’Ajo nuk mund të bëhet presidente me mbështetjen e Haxhi Avdylit. Nëse i ka votat le të bëhet. Duhet me pasë fuqi politike. As ti e as 99 për qind e njerëzve nuk e njohi sa e njoh une por s’dua të biej në nivel sa të merret me Vjosën’’, ka thënë ai.