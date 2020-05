Zeka: Pakoja emergjente të vazhdojë edhe pas muajit maj

Sot do të fillojë faza e dytë e lehtësimeve. Në fazën e dytë parashihet të rihapen floktarët dhe sallonet e bukurisë, stomatologët dhe fizioterapeutët, tregtarët me pakicë dhe tregjet e gjelbërta, restorantet dhe kafenetë me sistemin e sportelit, transporti hekurudhor, transporti urban dhe ndërurban me leje të veçanta, qendrat e thirrjeve telefonike me lista të stafit esencial si dhe hapja e galerive dhe muzeve.

Qytetarët do të vazhdojnë të dalin dy herë në ditë, nga 2 orë, sipas shifrës së parafundit në numrin e kartës së identitetit.

Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arian Zeka, tha se është lajm i mirë që po fillon hapja e bizneseve në Kosovë.

Sipas tij me fillimin e fazës së dytë bizneset duhet tu përmbahen rregullave dhe duhet t’i marrin masat sipas rekomandimeve të institucioneve të Kosovës.

“Bizneset duhet të kenë parasysh se edhe vete qytetarët e Kosovës kanë pasur mungesë të financave. Ne kemi kërkuar që qeveria të jetë më gjeneroze. Sot bizneset ballafaqohen me likuiditet”, tha ai sot në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Zeka vlerësoi se Pakoja emergjente qeverisë së Kosovës duhet të vazhdojë edhe pas muajit maj. Sipas tij ekonomia e Kosovës është godituir prej 40 deri në 50%.

“Humbjet ditore janë prej 8 deri në 10 milionë euro në ditë për Kosovën”, theksoi ai.