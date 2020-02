Është hedhur shorti për fazën çerekfinale në Kupën e Gjermanisë, ‘DFB Pokal’.

Werderi me Rashicën pasi eliminuan Borussia Dortmundin, në çerekfinale do të kenë punë me Eintracht Franfkurtin, transmeton Insporti

Ndërkaq, gjiganti bavarez Bayern Munich do të ketë punë të vështirë në udhëtim te Schalke, kruse Bayer Leverkuseni takohet me Union Berlinin.

Më poshtë shorti i plotë i fazës çerekfinale. /Insporti.com/