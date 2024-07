1 mijë e 698 tiketa trafiku të shqiptuara brenda 24 orëve në Kosovë

Kështu ka bërë të ditur policia përmes statistikave të përgjithshme në raport, njofton Klankosova.tv.

Në 24 orë ndodhën 41 aksidente trafiku me dëme materiale, 25 me të lënduar e një me fatalitet.

Ndërkohë 21 persona u arrestuan, e 18 janë dërguar në mbajtje.