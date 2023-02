Dhjetë ditë kanë mbetur kur boksieri i madh kosovar Robin Krasniqi do të ngjitët në ring.

Krasniqi më 25 shkurt do të ndeshte me Timur Nikarkhoevit, meç ky që do të zhvillohet në arenën madhështore “Audi Dome” në Mynih të Gjermanisë.

Boksieri nga Juniku përmes llogarisë së tij në Facebook, ka bërë më dije se bileta për këtë mbrëmje të boksit mund të sigurohen përmes uebfaqes www.muenchen-boxen.de.