10 mijë euro dëme, banori nga Malisheva ankohet se komuna nuk i vizitoi

10 mijë euro dëme po llogarit që ka njëri nga banorët në fshatin Carallukë, të Malishevës. E nga komuna thotë se nuk i kanë vizituar për të parë dëmet e shkaktuara.
“U konë tu u kallë krejt shtëpia, instalimi poshtë është djegë krejt”
Këtë rrezik të shtunën mbrëma e shmangu familja Hoti.
Kjo pasi në shtëpinë e tyre në fshatin Carallukë të Malishevës, uji i hyri në katin përdhesë.
E këtu ndodhej i gjithë instalimi i shtëpisë.
Kjo bëri që uji të fillojë të rrjedh edhe nga prizmat.
“Nuk kena mujt me dalë hiq, s’ka pas as kush me ardh me na ndihmu me na qitë anej. Jena mbet mbrenda shpie mshel, deri në mbramje, prej orës 5 të mëngjesit deri në mbramje jena mbet mshel, deri sa u thy ura… U konë tu u kallë krejt shtëpia, instalimi poshtë është djegë krejt, po për fat e ka gjujtë slloboka, do me thonë tash e mas mirë jemi, po çka me bo, kryetarit s’i ka interesu për neve”, thotë Miftar Hoti – banor.
Dëmet e shkaktuara nga vërshimet, Hoti thotë se kapin vlerën 100 mijë eurove.
“Dëme na ka shkaktuar kogja shumë, janë në vlerë 10 mijë euro. Dëme me instalim: ma ka kallë frigoriferë, me kaldaja, me bojlera, me çdo send, m’i ka prish; me fasadë m’i ka prish. Nja 10 mijë euro dëme janë të bome”, shprehet ai.
Shkaktar për gjithë këtë situatë, banori nga Caralluka po e sheh urën e këtij fshatit.
E për kryetarin e komunës, Hoti thotë se e ka vetëm një lutje.
“Kryetarit ju kisha lut me ardh me kqyr gjendjen qysh është këtu, edhe me kqyr çka më është dëmtu, edhe me mu përgjegj që tre vjet nuk mu ka përgjigj hiq, të paktën ksaj here me mu përgjigj, se boll mo, se mbaruam”, shprehet ai.
E nga Komuna e Malishevës, tregojnë se si vepron komuna në rastet e dëmvë nga vërshimet.
“Për vitin e kalum nuk mund të flasë pasi që nuk i di dëmët sa kanë qenë por sido që të jëtë situata është kjo komuna i viziton të gjitha rastet, dhe gjithë ata që kanë pas dëme nga shiu dhe vërshimet duhet të lajmërohen në komunë të bëjnë kërkesën e tyre të bëjnë vlerësimin e tyre ose komisioni për vlërsimin e dëmëve të shkojë në vendngjarje dhe të shohë vlerësimin e dëmëve. Ne kemi shkuar të disa raste ndoshta jo të të gjithë sepse ka qenq e pamundshme”, shprehet Artan Paqarizi, zëdhënës i komunës.
Rreth 20 shtëpi në këtë fshat pësuan dëme si shkak i vërshimeve të ndodhura ditëve të fundit./tëvë1/