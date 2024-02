102 të vdekur nga aksidentet në trafik

Numri i madh i aksidenteve në trafik të cilat po ndodhin pothuajse çdo ditë ka bërë që vetëm vitin e kaluar të jenë mbi 22 mijë aksidente në komunikacion.

Policia e Kosovës ende nuk ka publikuar të dhënat e aksidenteve për muajin Janar, por sipas statistikave të saj, viti 2023 do të mbahet në mend për mbi 22 mijë aksidente në rrugë.

“Gjatë vitit 2023 në Kosovë kanë ndodhur 22 mijë e 370 aksidente ndërsa në vitin 2022 kishte 20 mijë e 794. Gjatë vitit 2023, 8 mijë e 833 persona u lënduan në aksidente komunikacioni, ndërsa në vitin 2022 kishte 7 mijë e 748 persona me lëndime trupore. Nga aksidentet me fatalitet, të vdekur gjatë vitit 2023 kanë mbetur 46 shoferë, 28 këmbësorë, si dhe 28 pasagjerë, ndërsa vitin 2022 janë regjistruar 106 persona të vdekur. Ndërsa, aksidente me dëme gjatë vitit 2023 janë regjistruar 13 mijë e 294, kurse vitin 2022 ishin 12 mijë e 951”, ka njoftuar Policia.