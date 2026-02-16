9.1 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
type here...

Sport

14 vjeçarja Sara Rexhaj shënon 55 pikë për 37 minuta lojë

By admin

Në ndeshjen e Ligës U14 te vajzat, ndërmjet KB Junior 06 nga Prizreni dhe KB Hyjneshat nga Prishtina, në qendër të vëmendjes ishte paraqitja e jashtëzakonshme e 14-vjeçares Sara Rexhaj.

Takimi u mbyll me rezultat 93:57, ndërsa Rexhaj realizoi plot 55 pikë në 37 minuta lojë, duke dominuar parketin dhe duke dëshmuar potencial të jashtëzakonshëm për moshën e saj. Performanca e saj ra dukshëm në sy, si për efikasitetin në shënim, ashtu edhe për vetëbesimin dhe pjekurinë në lojë.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Ajo që e bën edhe më të veçantë këtë paraqitje është fakti se Sara këtë sezon po regjistron mesatare prej 37.4 pikësh për ndeshje në Ligën U14 – një shifër e rrallë për këtë kategori moshe dhe dëshmi e potencialit të saj të jashtëzakonshëm.

Sara Rexhaj është pjesë e Përfaqësueses U14 dhe konsiderohet si një prej talenteve më premtuese në basketbollin femëror në Kosovë. Paraqitje të tilla konfirmojnë zhvillimin e saj të vazhdueshëm dhe rolin e rëndësishëm që mund të ketë në të ardhmen e sportit tonë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Me këtë performancë, Rexhaj jo vetëm që ndihmoi ekipin e saj drejt një fitoreje bindëse, por edhe dërgoi një mesazh të qartë për potencialin që po rritet në kategoritë e reja të basketbollit femëror. /AsistiOnline.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit
Next article
Presidenti Trump uron Kosovën, mbështet fuqishëm sovranitetin e Kosovës

Më Shumë

Lajme

Arrestohet në Prizren një i kërkuar i dënuar me mbi dy vjet burg për grabitje

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të kërkuar dhe të dënuar me mbi dy vjet burg efektiv për veprën penale “Grabitje” në Prizren. Sipas...
Sport

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll do të zbresë sërish në parket për ndeshjen e dytë parakualifikuese drejt FIBA EuroBasket 2029, ku përballë do të...

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

Hoti: Familja, themeli i shoqërisë, dinjiteti i sakrifikuesve, obligim

Xhoxhaj nokauton Seifkhani-n, mbron titullin EBU

Suharekë: Për manipulim të votave intervistohen 71 persona, 19 ndalohen

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

Aksident në Landovicë të Prizrenit, nuk dihet për të lënduar

Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Ish-pjesëtari i UÇK-së lirohet nga Serbia

Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Policia shton kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në Prizren

Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne