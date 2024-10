1739 gjoba vetëm dje në Kosovë

Policia e Kosovës gjatë ditës së diel ka shqiptuar 1 mijë e 739 gjoba trafiku.

Në po të njëjtën vazhdë, janë regjistruar 12 aksidente me të lënduar, një me fatalitet dhe 19 të tjerë me dëme materiale.

16 persona janë arrestuar, 10 janë dërguar në mbajtje, dhe një tjetër u dërgua në vuajtje të dënimit.

