20.4 C
Prizren
E hënë, 15 Shtator, 2025
type here...

Lajme

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

By admin

Kandidati i LDK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Dr. Fejzë Kabashi, ka premtuar se nëse fiton besimin e qytetarëve në zgjedhjet e 12 tetorit, do të angazhohet fuqishëm për përmirësimin e mirëqenies sociale dhe mbështetjen e familjeve në nevojë.

Ai mban numrin 20-të në fletëvotim.

“Angazhimi im nuk do të jetë vetëm përfaqësim, por veprim konkret, në shërbim të qytetarëve. Ne do të rikthejmë vëmendjen te ata që për katër vite janë lënë pas – familjet në kushte të rënda jetese”, theksoi Kabashi.

Ai shtoi se me qeverisjen e LDK-së në komunë, programet sociale do të fuqizohen, dhe projektet si ndërtimi i shtëpive për familjet në nevojë do të zgjerojnë ndikimin e tyre.

“Vetëm në dy vite, përmes programit të ndërtimit të shtëpive, kemi ndërtuar 100 shtëpi, nga të cilat 50 me modelin ‘Pikën Jashtë’ dhe 50 të tjera të mobiluara në bashkëpunim me Jetimat e Ballkanit – marrëveshja e parë e këtij lloji në Kosovë” tregon  Kabashi.

Në programin e ardhshëm katërvjeçar, ai premton se do të ndërtohen mbi 300 shtëpi të reja, duke siguruar që asnjë familje që ka truall të vetin të mos mbetet pa banim të sigurt.

“Koha e premtimeve të kota ka kaluar. Ne ofrojmë dëshmi dhe punë të kryer. Me përkrahjen tuaj, do të bëjmë edhe më shumë”.

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më Shumë

Fokus

Arrestohet në kufi 65-vjeçari i dyshuar për vjedhjen e arkës së bamirësisë në xhaminë e Reçanit të Prizrenit

Një shtetas i Maqedonisë së Veriut, i identifikuar si Z.M., është arrestuar nga Policia e Kosovës në pikëkalimin kufitar të Hanit të Elezit, pasi...
Lajme

Kurti në Prizren: Me Abrashin kryetar, qyteti punon 365 ditë në vit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka qëndruar sot në Prizren për të mbështetur kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës, Artan...

E pse qenka i ndershëm Albin Kurti?

Hidhet shorti i Superligës së Femrave, Bashkimi përballet me United në javën e parë

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

Sot nis zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

Dogana e Kosovës zbulon mall me origjinë të pasaktë në Vërmicë, nis procedura kundërvajtëse

Komuna e Dragashit mbulon shpenzimet e energjisë elektrike për pompat e ujit në fshatra

Gjendet mjet i pashpërthyer në murin e një shtëpie në Bellanicë të Malishevës

Hendbollisti Lulzim Shabani i bashkohet Rahovecit

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Totaj: Nuk do të ketë befasi në Prizren, do të fitoj prapë

Defekt në stacionin e pompave, disa fshatra të Prizrenit pa ujë të pijshëm

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne