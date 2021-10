22 mijë tifozë do të jenë të pranishëm kundër Polonisë në ‘Air Albania’

Shqipëria nuk ka luajtur asnjëherë në histori në Botëror, madje as që e ka menduar diçka të tillë, sikur edhe t’i afrohej këtij objektivi. Sot në fakt, do të jetë një ditë historike për futbollin shqiptar, një ndeshje që për ne është si një finale e Kupës së Botës, një ndeshje që përcjell emocion dhe adrenalinë tek çdo tifoz kuqezi në botë.

Shqipëria luan sonte shanset kundër Polonisë në një ndeshje që siç thuhet në gjuhën e futbollit, brenda ose jashtë dhe për shanset tona për të ëndrruar ende për një ‘playoff’ Botërori, Berisha me shokë duhet të fitojnë për të mos i lënë shpresat te fati dhe kundërshtari.

Shqipëria do të ketë sonte një armë të madhe, atë të tifozëve kuqezi. Ndryshe nga sfida e parë në Varshavë ku luajtëm shumë mire dhe fati nuk ishte me ne, sot djemtë tanë do të kenë 22 mijë zemra kuqezi që do të brohorasin dhe do të shtyjnë skuadrën drejt fitores që e presion miliona të tjerë jashtë “Air Albania”.

Do të jetë një zjarr i madh i fuqishëm si asnjëherë më parë, është rikthimi pas 2 vitesh i një stadium modern të tejmbushur që do t’ua bëjë të vështirë polakëve për ta mbajtur topin.

Por në një ndeshje si kjo do të kemi edhe një handikap që nuk është dhe aq i vogël pasi do të mungojnë dy titullarë të rëndësishëm si Gjimshiti, kolona e mbrojtjes dhe Cikaleshi, pika e referimit në sulm. Por ndoshta është e thënë që Armando Broja të marrë prej dore Shqipërinë edhe sonte ashtu siç bëri me Hungarinë dhe të na japë vendin e dytë që aq shumë e ëndërrojmë.

Reja duket se ka vendosur edhe për formacionin ku nga minuta e parë do të luajnë Bajrami dhe Armando Broja.

Shqipëria: Berisha, Veseli, Ismajli, Kumbulla, Trashi, Bare, Gjasula, Hysaj, Bajrami, Broja dhe Manaj.