22 vite solidariteti në Ratkoc: Aksioni vjetor i dhurimit të gjakut në nder të Mehmet Hotit

Fshati Ratkoc në Komunën e Rahovecit organizoi edhe këtë vit aksionin vjetor të dhurimit vullnetar të gjakut, i cili mbush 22 vite traditë. Ky aksion iu dedikua nismëtarit të tij, Mehmet Hoti – Baca Met, i cili ndërroi jetë vitin e kaluar.

Qendra Kombëtare e Kosovës për Transfuzion të Gjakut i ndau mirënjohje post mortum për kontributin e tij të çmuar në promovimin e humanizmit dhe solidaritetit, raporton PrizrenPress.

Aksioni u shoqërua me pjesëmarrje të madhe të dhuruesve vullnetarë, duke dëshmuar gatishmërinë e komunitetit për t’i dalë në ndihmë pacientëve në nevojë për gjak dhe produkte të gjakut. Në këtë iniciativë u përfshi edhe kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i cili dhuroi gjak për të mbështetur këtë nismë fisnike.

Një pjesë e stafit të Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut gjithashtu iu bashkua aksionit, duke dhënë shembull të përkushtimit dhe solidaritetit humanitar.

“Faleminderit të gjithë dhuruesve, organizatorëve dhe komunitetit për kontributin dhe mbështetjen e vazhdueshme në këtë aksion humanitar”, thuhet në njoftimin e  Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzion të Gjakut./PrizrenPress.com/

