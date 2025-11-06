10.7 C
Prizren
E enjte, 6 Nëntor, 2025
24-orëshi shënon mbi 2 mijë gjoba trafiku

24-orëshi i së mërkurës ka shënuar rreth 2 mijë e 433 gjoba trafiku të shqiptuara nga Policia e Kosovës.

Siç bëhet e ditur në raportin policor, kanë ndodhur edhe 51 aksidente, prej të cilave 17 me të lënduar e 34 me dëme materiale, transmeton Klankosova.tv.

Sakaq bëhet e ditur se janë arrestuar po ashtu 29 persona, 11 janë dërguar në mbajtje, dhe tre në vuajtje të dënimit.

