24-orëshi shënon mbi 2 mijë gjoba trafiku

24-orëshi i së mërkurës ka shënuar rreth 2 mijë e 433 gjoba trafiku të shqiptuara nga Policia e Kosovës.

Siç bëhet e ditur në raportin policor, kanë ndodhur edhe 51 aksidente, prej të cilave 17 me të lënduar e 34 me dëme materiale, transmeton Klankosova.tv.

Sakaq bëhet e ditur se janë arrestuar po ashtu 29 persona, 11 janë dërguar në mbajtje, dhe tre në vuajtje të dënimit.

Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën
Dërgohet pa shenje jete një person në spitalin e Prizrenit

