24 vjet nga Beteja e Jeshkovës

Sot u bënë 20 vjet nga Beteja e Jeshkovës .

Me këtë rast tek varrezat e dëshmorëve në Landovicë do të bëhen homazhe me fillim nga orwn 10:00, ndërsa në orwn 11:00 homazhe do të bëhen edhe në vendin e rënjes së deshmorve nw fshatin Jeshkovë.

Në fushëbetejë ranë nëntë ushtarë të UÇK-së: Hysen Rexhepi (1973), Ymridin Çengaj (1959), Alajdin Xhezairi (1974), Bashkim Sukaj (1979), Skënder Latifi (1970), Hajdar Shala (1977), Feriz Susuri (1969), Hamit Thaçi (1970) dhe Tahir Gashi (1977).