24 vjet nga vrasja e akademikut Fehmi Agani

Sot shënohet 24-vjetori i vrasjes së Fehmi Aganit, një prej figurave më të rëndësishme politike dhe intelektuale në historinë e Kosovës.

Agani ishte akademik e intelektual i shquar dhe një politikan tejet i aftë. Ai ishte nënkryetar i LDK-së për shumë vjet, teksa me qëndrimet e tij argumentoi të drejtën e Kosovës për liri e pavarësi para faktorit ndërkombëtar.

Agani u vra në 6 maj të vitit 1999 nga forcat pushtuese serbe, gjatë kohës së luftës në Kosovë. Agani, së bashku me familjen e tij, kishte tentuar të largohej nga Kosova me tren, në periudhën e dëbimeve të popullit shqiptar nga forcat serbe. Në kufirin me Maqedoninë, treni ishte kthyer mbrapsht dhe diku afër Fushë-Kosovës, policia serbe ka ndaluar trenin dhe ka urdhëruar të zbrisnin të gjithë, me ç’rast Agani është vrarë. Të nesërmen, kufoma e tij është gjetur buzë një rruge afër Lipjanit. Për nder të tij, është ngritur një shtatore në oborrin e Fakultetit të Filologjisë në Prishtinë.