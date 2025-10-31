18.8 C
Prizren
E premte, 31 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Ndahet nga jeta Fatos Nano

By admin

Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano është ndarë nga jeta në moshën 73-vjeçare.

Prej më shumë se 3 javësh Nano gjendej i shtruar në një spital privat në Tiranë në gjendje të rëndë. Ai kishte pësuar vdekje klinike (arrest kardiocirkulator) në shtëpi dhe mbahej në vëzhgim nga mjekët prej javësh.

Fatos Nano ka qenë një ndër figurat më të spikatura të tranzicionit demokratik pas viteve ’90. Ai udhëhoqi Partinë Socialiste që nga themelimi i saj, duke e kthyer në një forcë të rëndësishme politike dhe më pas në parti qeverisëse. Në vitet kur Shqipëria përballej me sfida të mëdha ekonomike e shoqërore, Nano mbajti disa herë postin e kryeministrit, duke lënë gjurmë në proceset e reformave dhe në përpjekjet për stabilizimin e vendit.

Gjatë karrierës së tij, Nano është vlerësuar për rolin e tij në modernizimin e së majtës shqiptare dhe afrimin e politikës shqiptare me standardet europiane. Ai do të kujtohet si një figurë që la ndikim të fortë në jetën publike dhe në kulturën politike të vendit.

Profili i Fatos Nanos

Fatos Nano lindi më 16 shtator 1952 në Tiranë. Ai u diplomua në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës dhe më pas u përfshi në jetën publike pas rënies së regjimit komunist. Në vitin 1991 themeloi Partinë Socialiste të Shqipërisë, duke qenë kryetar i saj deri në vitin 2005. Nano shërbeu si kryeministër i vendit në vitet 1991, 1997–1998 dhe 2002–2005.

Gjatë drejtimit të tij, ai u përpoq të forconte institucionet demokratike, të nxiste hapjen e Shqipërisë ndaj Evropës dhe të stabilizonte vendin pas krizave të rënda politike dhe ekonomike. Pas largimit nga jeta politike aktive, Nano qëndroi në prapaskenë, duke dhënë herë pas here qëndrime për zhvillimet politike në vend.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Balotazhi i hipokrizisë
Next article
OVL-UÇK reagon për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagave

Më Shumë

Fokus

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Kandidati i LVV-së për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi ka njoftuar se ka arritur bashkëpunim me Partinë Rome të Bashkuar të Kosovës që drejtohet...
Fokus

300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Një etapë e re për studentët e Prizrenit ka nisur sot me nënshkrimin e marrëveshjeve për bursa për vitin akademik 2025/2026, raporton PrizrenPress. Kryetari i...

Rahoveci 029 sfidon Prishtinën sonte në “Mizahir Isma”

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Liria e Prizrenit fiton në Pejë ndaj Besës

Ema Helena Vicar shpallet “Miss Kroacia 2025”

Arinjtë vizitojnë vendbanimet në disa rajone të Prizrenit

48 vjeçari nga Prizreni ndërron jetë pas aksidentit në Kukës – trupi i viktimës ishte dërguar për obduksion në Shqipëri

Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit

Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Suada Hallaqi jep dorëheqje nga AAK-ja pas koalicionit me VV-në në Prizren

Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

Elsa Lila akuza për Festivalin e Këngës: Albina Kelmendi, vodhi votat!

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Kontrabandë mallrash nga Pogaj i Shqipërisë drejt Gorozhubit të Kosovës, ndalohet tregtari 43-vjeçar

Reshjet e shiut shkaktojnë rrëshqitje dheu e bllokim rrugësh në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne