Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Boksieri prizrenas, Armend Xhoxhaj, i cili prej vitesh jeton në Nyrnberg të Gjermanisë, ka shënuar një fitore të rëndësishme në karrierën e tij.

Mbrëmë, ai triumfoi ndaj finlandezit Niklas Räsänen, në një përballje të fortë dhe plot intensitet.

Me këtë sukses, Xhoxhaj i ka rrëmbyer kundërshtarit titullin e kampionit të peshave të lehta WBO Europe, duke u ngjitur një hap më lart në skenën ndërkombëtare të boksit.

