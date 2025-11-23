Sidorela Dodaj e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025

Xhudistja kosovare Sidorela Dodaj ka fituar medaljen e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025, raporton PrizrenPress.
Sidorela ishte e lirë në xhiron e parë, në çerekfinale ajo humbi me Ippon nga Marina Azinou nga Qipro, vazhdoi tutje në repasazh ku u ndesh me Maria Skomersic nga Kroacia dhe e mposhti me Wazaari.
Sidorela u ndesh prap në xhiron tjeter në repasazh dhe mposhti me Ippon, Shira Gev nga Izraeli./PrizrenPress.com/
Në luftën për të bronztën Sidorela mposhti me Ippon, India Serafini nga Italia.