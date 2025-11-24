5.1 C
Të shtëna me armë gjatë ahengut familjar në Suharekë, policia sekuestron dy pistoleta

By admin

Policia e Kosovës ka ndërmarrë masa hetimore pas raportimeve se më 15 nëntor 2025, gjatë një ahengu familjar në fshatin Savrovë të Suharekës, kishte pasur të shtëna me armë zjarri.

“Sektori i hetimeve në Suharekë përmes rrugëve operative ka pranuar një informatë se më datë 15.11.2025, në një aheng familjar në fshatin Savrovë – Suharekë, ka pasur të shtëna me armë zjarri”, thuhet në njoftimin e PK-së, raporton PrizrenPress.

Mëngjesin e së hënës, më 24.11.2025, rreth orës 08:10, Policia e Suharekës, në koordinim me Prokurorin Publik të Shtetit, ka kontaktuar organizatorin e ahengut, i cili është intervistuar si dëshmitar. Gjatë deklarimit të tij, policia ka mësuar se personi i dyshuar për të shtënat është vëllai i dëshmitarit, i cili aktualisht ndodhet në Gjermani, ku jeton dhe punon.

“Dëshmitari është intervistuar dhe, pas intervistimit, në konsultim me prokurorin kujdestar është liruar, ndërsa i dyshuari do të kontaktohet pasi të vijë në Kosovë”, vijon njoftimi i policisë.

Armët e sekuestruara si prova materiale janë një pistoletë me gaz, prodhuese ZORAKI 917, kalibër 9 mm, me një karikator, si dhe një pistoletë AREX Delta, me një karikator, dy (2) fishekë kalibër 9×19, dhe shtatë (7) fishekë kalibër 9 mm

Ndaj të dyshuarit është iniciuar procedurë hetimore për veprat penale “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm”.

Policia e Kosovës apelon tek qytetarët që të festojnë pa armë dhe të raportojnë çdo rast që cenon rendin dhe sigurinë./PrizrenPress.com/

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren
Lauren Carter i Junior 06 shpallet MVP

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

