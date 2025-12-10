Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Një nga vendimet që po shqyrtohen të merrën nga qeveria Kurti para ditës së zgjedhjeve është ndarja e pagës së 13-të për të gjithë të punësuarit në sektorin shtetëror.
Veriu.info mëson nga burimet e saj brenda qeverisë se po shqyrtohet mundësi e ndarjes së pagës së 13-të për rreth 80 mijë të punësuar në sektorin publik.
Kjo gjë sipas këtyre burimeve mund të bëhet pak ditë para ditës së zgjedhjeve.
Sigurisht një vendim i tillë do të ishte komplet për fushatë elektorale.
