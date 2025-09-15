26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet.
Më 12 tetor, Arben Hoxha, kandidat i LDK-së, garon për Kuvendin Komunal të Prizrenit me numrin 26.
I lindur dhe rritur në këtë qytet, Arbeni është i përkushtuar për të qenë një zë i fuqishëm i qytetarëve në Kuvend.
Me përvojë në organizata joqeveritare, Arbeni ka punuar për përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje, forcimin e institucioneve lokale dhe transparencën.
“Premtoj se do të angazhohem që zëri i qytetarëve të dëgjohet në Kuvend”, shpreht Arben Hoxha.
Me arsimim në kriminalistikë dhe studime master në administrim biznesi, ai sjell dije dhe përvojë, si nga sektori publik ashtu edhe nga ai privat.
Ai kërkon besimin tuaj, për një Kuvend që punon për njerëzit dhe qëndron pranë qytetarëve.
Më 12 tetor – Voto Arben Hoxha, numri 26 – LDK
Për një Prizren më të drejtë. Për një zë që dëgjohet.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren