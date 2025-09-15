20.4 C
Fokus

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

By admin

Zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet.

Më 12 tetor, Arben Hoxha, kandidat i LDK-së, garon për Kuvendin Komunal të Prizrenit me numrin 26.

I lindur dhe rritur në këtë qytet, Arbeni është i përkushtuar për të qenë një zë i fuqishëm i qytetarëve në Kuvend.

Me përvojë në organizata joqeveritare, Arbeni ka punuar për përfshirjen e qytetarëve në vendimmarrje, forcimin e institucioneve lokale dhe transparencën.

“Premtoj se do të angazhohem që zëri i qytetarëve të dëgjohet në Kuvend”, shpreht  Arben Hoxha.

Me arsimim në kriminalistikë dhe studime master në administrim biznesi, ai sjell dije dhe përvojë, si nga sektori publik ashtu edhe nga ai privat.

Ai kërkon besimin tuaj, për një Kuvend që punon për njerëzit dhe qëndron pranë qytetarëve.

Më 12 tetor – Voto Arben Hoxha, numri 26 – LDK
Për një Prizren më të drejtë. Për një zë që dëgjohet.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

