Malishevë: U mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti” në nder të 28 Nëntorit

Sot, në prag të festave të Nëntorit, në veçanti të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit, u mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti”, organizuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame në Malishevë dhe Dega e Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Malishevë.
Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryetari i OVL të UÇK-së, Hysni Guncati, përfaqësues të Policisë së Kosovës, si dhe shumë pjesëmarrës të tjerë.
Në fjalën e tij, kryetari Kastrati foli për rëndësinë historike të 28 Nëntorit dhe lidhjen e kësaj date me momentet kyçe të kombit shqiptar. Ai theksoi rolin e UÇK-së dhe rëndësinë e fesë gjatë luftës, ndërsa për Malishevën tha se “komuna jonë është djep i vlerave patriotike dhe shpirtërore”, duke përmendur kontributin e dëshmorëve, familjeve të luftës, imamëve, mësuesve dhe të rinjve të këtij qyteti.
Kryetari i OVL të UÇK-së, Hysni Guncati, në fjalën e tij kujtoi momentet historike të 28 Nëntorit ndër vite: ngritjen e flamurit nga Skënderbeu në vitin 1443, shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, lindjen e komandantit legjendar Adem Jashari në vitin 1955, si dhe daljen e parë publike të UÇK-së më 28 Nëntor 1997.
Fjalë rasti mbajtën edhe Sead Paçarizi, kryetar i KBI-së në Malishevë, dhe Metush Kryeziu, kryetar i Degës së OVL të UÇK-së në Malishevë, të cilët theksuan rëndësinë e 28 Nëntorit si datën më të madhe historike të shqiptarëve dhe simbol të përpjekjeve për liri dhe pavarësi.
Kumtesën kryesore e mbajti Orhan Bislimaj, kryeimam i KBI-së në Prizren. Ai foli për rëndësinë e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912, për lindjen e Adem Jasharit, rolin e UÇK-së në luftën çlirimtare dhe përpjekjet e shqiptarëve në të gjitha trojet për liri dhe shtetësi.
Në fund, të gjithë folësit uruan popullin shqiptar për festat e Nëntorit dhe bënë thirrje për lirimin e krerëve të UÇK-së, të cilët, sipas tyre, po mbahen padrejtësisht në Hagë./PrizrenPress.com/
