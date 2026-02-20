7.6 C
35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha

By admin

Sot shënohen 35 vite nga rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha në qendër të Tiranës, një ngjarje që hapi për Shqipërinë një epokë të re.

Ky akt simbolik ishte ndër momentet më të spikatura që ndikuan në rrëzimin përfundimtar të regjimit komunist në vend.

Më 20 shkurt 1991, mijëra qytetarë u ngritën për të shembur simbolin e komunizmit, vetëm pak muaj pasi regjimi i vjetër, që po jetonte ditët e fundit, kishte lejuar pluralizmin politik.

Rrëzimi i bustit u nxit nga greva e urisë e ndërmarrë nga disa qindra studentë, të cilët kërkonin heqjen e emrit të diktatorit nga universiteti. 

Në fakt, revolta popullore kishte nisur me protestat studentore në fund të dhjetorit 1990 dhe më pas ishte përhapur në disa qytete të vendit.

Busti u rrëzua në një kohë kur vendi ndodhej në një situatë të tensionuar politike. Kishin kaluar vetëm dy muaj nga themelimi i Partia Demokratike e Shqipërisë dhe ishte shpallur data e zgjedhjeve të para pluraliste, më 31 mars 1991.

20 shkurti është caktuar si Dita e Kujtesës Kombëtare për martirët dhe viktimat e regjimit komunist, një datë që simbolizon edhe fundin e diktaturës në Shqipëri.

 Pamjet e atij momenti në sheshin Sheshi Skënderbej bënë jehonë ndërkombëtare, duke e vendosur edhe një herë Shqipërinë në fokus të zhvillimeve botërore.

