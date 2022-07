DokuFest publikon listën e plotë të filmave në 8 programet e tij garuese

Gjithsej, 109 filma do të garojnë për çmimet e festivalit. Të përzgjedhura nga një numër rekord i aplikimeve, programet garuese të edicionit të 21-të të DokuFest janë plot me filma që do t’na bindin se filmi është e vetmja formë e artit që na ngjall dëshirën për të ndryshuar botën, duke prekur spektrin e plotë të emocioneve tona.

Duke filluar nga filmbërësit e rinj, tek mjeshtrat e zanatit apo edhe filmbërësit me filmat e tyre të parë, jemi më se të kënaqur të prezantojmë një përzgjedhje të jashtëzakonshme të filmave garues për edicion e 21-të të DokuFest-it.

“DokuFest ka kënaqësinë ti rikthehet ritmit të mëparshëm, me një program eklektik të filmave, që me shumë bindje them se do ta mahnisë, prekë, e madje edhe ta trondisë audiencën,” thotë Veton Nurkollari, Drejtor Artistik i DokuFest. “Të jemi në gjendje të prezantojmë vepra të cilësisë më të lartë, vit pas viti, për audiencën tonë gjithnjë në rritje, është qëllimi ynë më i madh dhe ne jemi veçanërisht të emocionuar për këtë.”

“Ndihemi jashtëzakonisht të lumtur për atë që kemi përgatitur dhe atë që do të ndajmë me publikun tonë dhe dashamirësit e formatit të të filmave të shkurtër.

Prezantimi i një larmie veprash të veçanta dhe të freskëta që trajtojnë temën e sivjetme të festivalit dhe të historive të paparë deri më tani, është ajo që më emocionon më së shumti”, thotë Samir Karahoda, programues i filmave të shkurtër të DokuFest.

Në ditët në vijim, DokuFest do të vazhdojë me publikimet e programit, duke përfshirë përzgjedhjen e filmave për programin e njohur View From the World, një mori programesh tjera të kuruara posaçërisht për këtë edicion, si dhe të performancave muzikore.

Më poshtë mund ta gjeni listën e plotë të filmave garues:

Balkan Dox

Adjusting – Prilago?eni

Dejan Petrovi? Serbia, 2021

As I Was Looking Above, I Could See Myself Underneath – Kah kqyrsha përpjetë, e shihsha veten përfuni

Ilir Hasanaj Kosovo, 2022

Disturbed Earth

Guillermo Carreras Candi, Kumjana Novakova

Bosnia and Herzegovina | North Macedonia | Spain , 2021

End of the Road – Na kraju puta

Ivana Todorovi? Serbia, 2022

Factory to the Workers – Tvornice radnicima

Sr?an Kova?evi? Croatia, 2021

Journal About Zelimir Zilnik – Žurnal o Želimiru Žilniku

Janko Baljak Serbia, 2021

Newsreel 80 – Metka, Meki

Nika Autor Slovenia, 2021

Nicolae Mihai Grecu France, 2021

Nostromo

Fisnik Maxhuni Switzerland, 2021

Rexhep: What Killed the Architect – Rexhep: Cka e vrau arkitektin

Mathieu Jouffre Kosovo, 2022

The Building – Hrvatskog narodnog preporoda

Goran Devi? Croatia, 2022

The Cars We Drove into Capitalism

Boris Misirkov, Georgi Bogdanov

Bulgaria | Denmark | Germany | Croatia | Czech Republic , 2021

The City and the City – ? Póli ke i Póli Christos Passalis, Syllas Tzoumerkas Greece, 2021

The Image Machine of Alfredo C. – La macchina delle immagini di Alfredo C.

Roland Sejko Italy, 2021

Witch Trilogy 15+ – Cad? Üçlemesi 15+

Ceylan Özgün Özçelik Turkey, 2022

Without – Bez Luka Papi? Serbia, 2022

Without a Camera – Kameras?z

Zeyno Pekünlü Turkey, 2021

International Feature Dox

A Thousand Fires

Saeed Taji Farouky

France | Netherlands | Palestine | Switzerland, 2021

A Woman Escapes

Blake Williams, Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz Canada | Turkey, 2022

All That Breathes

Shaunak Sen

India | United Kingdom | United States, 2022

Dry Ground Burning – Mato seco em chamas

Adirley Queirós, Joana Pimenta Brazil, 2022

Geographies of Solitude

Jacquelyn Mills Canada, 2022

Like an Island – L’îlot Tizian Büchi Switzerland, 2022

Polaris

Ainara Vera

France | Greenland, 2022

Riotsville, USA Sierra Pettengill United States, 2022

Super Natural Jorge Jácome Portugal, 2022

The Eclipse

Serbia | Norway, 2022

Nataša Urban

International Short Dox

Aralkum

Daniel Asadi Faezi, Mila Zhluktenko Uzbekistan | Germany, 2022

Fearkingdom

Kornél Szilágyi, Linn Löffler Germany | Hungary, 2022

Handbook

Pavel Mozhar

Germany | Belarus, 2021

Haulout

Evgenia Arbugaeva, Maxim Arbugaev United Kingdom | Russia, 2022

How Do You Measure a Year?

Jay Rosenblatt United States, 2021

I Am Trying to Remember – Man saei mikonam faramoush nakonam

Pegah Ahangarani

Iran | Czech Republic, 2021

It’s all about geography Juan Francisco Riumalló Chile, 2022

Moune Ô

Maxime Jean-Baptiste

Belgium | France | French Guiana, 2022

Our Ark

Deniz Tortum, Kathryn Hamilton Netherlands | United States | Turkey, 2021

Places We’ll Breathe – Mjesta koja ?emo disati

Davor Sanvincenti Croatia, 2022

Searching Heleny – Cadê Heleny?

Esther Vital Brazil, 2022

Subtotals – Majmouan Mohammadreza Farzad Poland | Germany | Iran, 2022

The Spiral

María Silvia Esteve Argentina, 2022

Train Again

Peter Tscherkassky Austria, 2021

??? ??? ???? ?? ???? ??? ????? – Islands These Were, They Beautiful How Know We

Younes Ben Slimane Tunisia | France, 2022

International Shorts

Airhostess – 737 Thanasis Neofotistos Greece, 2022

Blue Has No Dimensions – Azul

Ágata de Pinho Portugal, 2022

Cherries – Uogos Vytautas Katkus Lithuania, 2022

Chords – Cuerdas Estibaliz Urresola Solaguren Spain, 2022

Contrapunctus V Kenji Ouellet Germany, 2022

Dance my doll – Dansa min docka

Jasmijn Kooijman

Sweden, 2022

Datsun

Mark Albiston New Zealand, 2021

Duka Lara Nuryn Adryana Singapore, 2022

Granny’s Sexual Life – Babi?ino Seksualno Življenje

Émilie Pigeard, Urška Djuki?

Slovenia | France, 2021

Lili Alone – Duo Li

Zou Jing China, 2021

Lori – Melancholy of my Mother’s Lullaby

Abinash Bikram Shah Nepal, 2022

???? ??????? – Revenge & Love

Anhar Salem France, 2021

Memoir of a Veering Storm

Sofia Georgovassili Greece, 2021

Nightwalker – Madrugada Gianluca Cozza, Leonardo da Rosa Brazil, 2021

North Pole – Severen pol

Marija Apcevska

North Macedonia, 2021

Sandstorm – Mulaqat Seemab Gul Pakistan, 2021

See You Garbage! – Au plaisir les ordures!

Romain Dumont Canada, 2021

Shark

Nash Edgerton Australia, 2021

Sideral

Carlos Segundo Brazil, 2021

Sikiitu

Gabriel Allard Gagnon Canada, 2021

Sound of the Night – Somleng reatrey Chanrado Sok, Kongkea Vann Cambodia, 2021

The Distance of Time – La distancia del Tiempo

Carlos Ormeño Palma Peru, 2021

The Eternal Melody – Anhad

Niranjan Raj Bhetwal Nepal, 2022

The Land of Milk and Honey

Isabelle Nouzha Belgium, 2022

The Saboteur – Le Saboteur

Ansii Kasitonni Finland, 2022

Trinou

Nejib Kthiri

United Kingdom | Tunisia, 2022

Warsha

Dania Bdeir

Lebanon | France, 2022

Will My Parents Come to See Me

Mo Harawe

Austria | Germany | Somalia, 2022

Women Visiting a City – Las visitantes

Enrique Buleo Spain, 2022

Human Rights Dox

5 Dreamers and a Horse – 5

Aren Malakyan, Vahagn Khachatryan

Armenia | Germany | Switzerland | Denmark | Georgia, 2022

A House Made of Splinters Simon Lereng Wilmont Denmark, 2022

Children of the Mist – Nh?ng ??a tr? trong s??ng

Ha Le Diem Vietnam, 2021

Eternal Spring – ?? Jason Loftus Canada, 2022

Myanmar Diaries

The Myanmar Film Collective

Netherlands |Myanmar [Burma ]| Norway, 2022

Rojek

Zaynê Akyol Canada, 2022

Sons of Cain – Les Enfants de Cain

Keti Stamo

Albania | Italy | France, 2021

The New Greatness Case

Anna Shishova

Finland | Norway | Croatia, 2022

Green Dox

Berg

Joke Olthaar Netherlands, 2021

Delikado

Karl Malakunas United States, 2022

Finite: The Climate of Change

Rich Felgate

United Kingdom, 2022

Foragers – Al Yad al Khadra

Jumana Manna Palestine, 2022

Herbaria

Leandro Listorti

Argentina | Germany, 2022

I’m So Sorry

Zhao Liang

France | Hong Kong SAR China | Netherlands, 2021

Into the Ice

Ostenfeld Ostenfeld Denmark | Germany, 2022

The North Drift Steffen Krones Germany, 2022

Truth

A French Revolution – Un peuple

Emmanuel Gras France, 2022

Black Mambas

Lena Karbe

Germany| France, 2022

The Asbestos grave: Chronicle of a desaster foretold – Le Tombeau de l’Amiante: chronique d’un désastre annoncé

Marie-Anne Mengeot, Nina Toussaint Belgium, 2021

The Deal

Chiara Sambuchi Germany, 2021

The Killing of a Journalist Matt Sarnecki

Denmark | Czech Republic | United States, 2022

The Territory

Alex Pritz

Brazil | Denmark | United States, 2022

The Treasures of Crimea – De schatten van de Krim

Oeke Hoogendijk Netherlands, 2021

This Stolen Country of Mine – Mein gestohlenes Land Marc Wiese

Germany | Ecuador, 2022

National

A Pigeon’s Song – Kënga e Pëllumbit

Eneos Çarka

Albania | Belgium, 2021

Death of a Boy Basha Troni Findland, 2021

Discofuneral Benart Laze Albania, 2021

Ka Me Kalu Flonja Kodheli Belgium, 2021

Koagulim – Coagulation

Noar Sahiti Kosovo, 2022

Luma

Eleanor Mortimer, Liridon Mustafaj Albania | United Kingdom, 2022

past imperfect – passé imparfait

Aulona Fetahaj Belgium, 2021

Romeo and Juliet

Berat Asani, Sabedin Selmani North Macedonia, 2022

Shpija

Flaka Kokolli Kosovo, 2022

Sparks of Light Burim Haliti Kosovo, 2022

The Black Pelicans

Luli Bitri Albania, 2022

The Middle Road – Rruga e Mesit

Ardit Muhaxhiri Albania, 2021

The Planting of Trees – Mbjellja e pemëve

Fabio Seferi Albania, 2022

The Torrent Of Nothing – Përroi i Asgjësë

Eranda Bokshi Kosovo, 2021

What is Cinema? – Ç’është kinemaja?

Donart Zymberi Kosovo, 2022 /

