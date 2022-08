Kërkohet miratimi i Ligjit për pagat, paralajmërohet grevë në arsim

Gjatë ditës së sotme janë takuar Kolegjiumi për arsim në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës (AKK) dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBAShK), nga ku drejtorët komunal të arsimit kanë kërkuar miratimin e Ligjit të pagave

Po ashtu, në takim është paraqitur shqetësimi i Kolegjiumit në lidhje me neglizhencën e qeverisë në raport me kërkesat e SBAShK-ut dhe shqetësimin e përbashkët mbi pasojat që greva do të mund të sjell në arsim.

“Kryesuesi i Kolegjiumit për arsim, z. Samir Shahini, bashkë me drejtorët znj. Besianë Musmurati nga Drejtoria Komunale për Arsim në Prishtinë dhe z. Afrim Llabjani nga Drejtoria Komunale për Arsim në Ferizaj, paraqitën shqetësimin e Kolegjiumit në lidhje me neglizhencën e qeverisë në raport me kërkesat e SBASHK-ut dhe shqetësimin e përbashkët mbi pasojat që greva do mund të sjellë në të gjitha nivelet dhe proceset në arsim”, ka njoftuar AKK-ja.