Jasharaj: Qeverisë i shkoi ‘zani i zi’ edhe në Bruksel, pa fajin tonë

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rrahman Jasharaj, ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për qasjen e saj ndaj grevistëve.

Jasharaj ka thënë se asnjëherë që nga paslufta s’ka ndodhur që sindikatat të marrin mesazhe fyese e presione nga ana e Qeverisë.

Ai tha se nuk është mirë që në vitin 2022 të përballemi me greva, dhe t’i shkojë ‘zëri i zi’ Qeverisë edhe në Bruksel.

“Ata përcjellin mesazhe fyerje, presione duke thënë se do t’i ndalin pagat, Nuk ka ndodhur në Kosovën e pasluftës pagat dhe të gjitha të drejtat na ka mohuar pushtuesi. Nuk është mirë që në vitin 2022 të përballemi me gjëra të tilla dhe t’i shkojë Qeverisë zani i zi edhe në Bruksel pa fajin tonë. Nëntë muaj rrugëtim, mezi e bëmë një takim me Kurtin, e asnjë milimetër nuk e bëri tutje, por u thirr në fjalin time “si vëllai””, tha Jasharaj në Kanal 10.