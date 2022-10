Historia e një gruaje që u dashurua me menaxherin e kompanisë ku ajo po punonte

I dashuri im premtoi se do të linte gruan e tij, por tani thotë se nuk mund t’i lërë fëmijët.

Unë kam qenë duke bërë seks të mrekullueshëm në punë me dashnorin time dhe ai më premtoi se do të linte gruan e tij. Por tani ai thotë se nuk mund të largohet nga fëmijët e tij, raporton “The Sun”.

Jam 29-vjeçe, nënë me dy vajza të moshës pesë dhe katër vjeçe.

Burri im dhe unë u transferuam në një shtëpi të re vitin e kaluar dhe ramë dakord se duhet të kthehesha në punë për të rritur të ardhurat tona.

Në një intervistë pune unë u prezantova me menaxherin e linjës dhe pati një shkëndijë të menjëhershme. Ai është 34-vjeç. Unë e mora punën dhe që nga dita e parë ai ishte shumë flirt me mua për tekste dhe postë elektronike.

Filluam të vidhnim puthje në punë dhe më pas ai më ofroi të fillonte të më drejtonte në shtëpi. Një ditë ne ishim të vetmit që mbetëm në zyrë dhe për herë të parë bëmë seks.

Pas kësaj ne nuk mundëm t’i mbanim duart larg njëri-tjetrit. Gjërat me burrin tim nuk ishin të mirë. Ne u përleshëm dhe, në fillim, ai shkoi në vendin e prindërve të tij, por unë e leja përsëri që të mund të shkonte në punë.

Ai fle në dhomën e gjumit. I dashuri im tha që ai donte që ne të ishim bashkë dhe ne planifikuam ku do të jetonim. Ai do ti tregonte gruas së tij, por më pas ai ndryshoi mendje.

Ai tha që ajo gjeti një nga porositë e mia që i kisha dërguar. Ajo e kërcënoi se nuk do t’i shihte fëmijët e tij nëse ai e linte atë.

Unë e dua atë si gjithmonë, por ai është duke ndaluar lidhjen tonë dhe unë jam e zemëruar. Fëmijët e mi janë kënaqësia ime e vetme.

E di që i dashuri im akoma më dëshiron. Unë mund t’i ndiej sytë e tij ndaj meje gjatë gjithë kohës dhe ajo që është me të vërtetë e trishtuar është se do t’i humbja me kënaqësi vitet e mia duke pritur që ne të jemi bashkë.