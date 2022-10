Slavia i ndërpret Ballkanit ëndrrën evropiane

Ballkanit i duhet të mjaftohet me pjesëmarrjen në grupet e Conference League. Klubi kosovar ka dështuar të përfshihet në gjashtëmbëdhjetëshen më të mirë që do të përpiqen që ta fitojnë këtë garë.

Ëndrrën e Ballkanit e ka ndërprerë humbja nga Slavia Prague të enjten në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë.

Rezultati përfundimtar ka qenë 1-0.

Deri te goli çekët kanë ardhur në minutën e shtatëdhjetë e pestë kur ka realizuar Lingr.

Në minutën e pesëdhjetë e tetë Ballkani ka kërkuar penallti, por gjyqtari ka heshtur. Ermal Krasniqi e ka liruar fushën, ku deri te lëndimi erdhi një ndërhyrje e mbrojtjes mysafire.

Sikur Krasniqi të shënonte nga një rast në përfundim të pjesës së parë, atëherë rrjedha e lojës mund të ishte ndryshe, por kjo nuk ka ndodhur.

Slavia e ka dominuar lojën me krijim të rasteve, ani se Ballkani e ka poseduar më shumë topin.

Aktualisht tabelën e grupit G e kryeson Sivasspor me dhjetë pikë, që pasohet nga Cluj me shtatë pikë, pastaj vjen Slavia që gjithashtu ka shtatë pikë dhe Ballkani e fundit me katër pikë.