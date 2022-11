Abrashi thotë se i mirëkuptojnë kërkesat perëndimore për targat

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, ka thënë se i mirëkuptojnë kërkesat e partnerëve ndërkombëtare për targat.

Por shton se si Qeveri i kanë edhe obligimet e tyre për sovranitetin, duke shtuar se do të bashkëpunojnë për këtë me faktorin ndërkombëtar, sidomos me SHBA’të.

“I mirëkuptojmë kërkesat ndërkombëtare për targat, por edhe ne i kemi obligimet tona si Qeveri”, ka thënë Abrashi duke iu referuar sovranitetit.

Abrashi në emsionin “DPT te Fidani“, ka thënë po ashtu se deklaratat e kundërshtarëve politikë nuk i marrin seriozisht.

“Çfarëdo suksesi që arrin VV-ja ata nuk e pranojnë“, thotë Abrashi.

Po ashtu e ka përmendur edhe raportin e World Justice Project, ku thotë se Kosova e ka vendin e dytë në botë në përmirësimin e sundimit të ligjit për vitin 2022.

Sipas deputetit të VV-së kjo tregon se “Qeveria Kurti është duke e shtrirë shtetin ligjor”.