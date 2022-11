Sot mbahet Samiti i Berlinit për Ballkanin Perëndimor

N? kryeqendrën gjermane mbahet Samiti i Berlinit, ku nikoqir p?r her? t? par? do jet? kancelari gjerman Olaf Scholtz

Mbajtja e këtij samiti do shënojë edhe ringjalljen e procesit meqë liderët e Ballkanit Perëndimor nuk janë takuar m? n? kuad?r t? k?saj platforme qysh nga largimi i kancelares Angela Merkel e cila ishte nj?koh?sisht edhe ideatore e k?tij procesi.

Pritet q? gjashtë lider?t nga vendet e Ballkanit Perëndimor t? n?nshkruajn? tri marrëveshje, ku përfshihet liria e lëvizjes, njohja e diplomave universitare dhe kualifikimit profesional.

N? mes t? pjesmarr?s?ve do jen? edhe lider?t e institucioneve evropiane, p?rfshir? k?tu presidentin e K?shillit t? BE-s?, Charles Michel si dhe presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Sipas paralajmërimeve, von der Leyen me k?t? rast do shpalos pakon e ndihmave financiare p?r rajonin t? cilat do ndihmojn? n? përballimin e sezonit dimëror si dhe grantet p?r reformimin e sektorit të energjisë në rajon.

Kosovën n? samit e p?rfaq?son kryeministri Albin Kurti, nd?rsa Serbin?, homologia e tij nga Beogradi, Ana Brnabiq.

N? samit, me ftes? t? kancelarit gjerman merr pjes? edhe p?rfaq?suesi i veçant i BE-s? p?r dialog, Miroslav Lajçak, andaj edhe nuk përjashtohet mund?sia q?, s? paku n? margjinat e samitit, t? preket ç?shtja e procesit t? normalizimit t? marrëdh?nieve n? mes t? Kosov?s dhe Serbis?, ndon?se kjo tem? zyrtarisht nuk ?sht? n? agjend?, raporton RTK.

Procesi i Berlinit u themelua në vitin 2014 me iniciativ?n e ish-kancelares Anegla Merkel. Kjo iniciativ? kishte q?llim krijimin e platform?s për bashkëpunim të nivelit të lartë midis përfaqësuesve të lartë zyrtarë të t? ashtuquajturës “Gjashtëshes së Ballkanit Perëndimor” ku b?jn? pjes? Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Procesi përfshin gjithashtu institucionet e BE-së, institucionet financiare ndërkombëtare dhe shoqërinë civile të rajonit.

N? periudh?n sa Merkel ishte kancelare, samitet mbaheshin rregullisht nj? her? n? vit. Her?n e fundit Samiti i Procesit t? Berlinit u mbajt n? form? hibride n? vitin 2020.

Ky samit ?sht? i pari p?r kancelarin aktual Olaf Scholtz. Samiti i ardhsh?m n? kuad?r t? Procesit t? Berlinit pritet t? mbahet, vitin tjet?r, n? Tiran?