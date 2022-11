Sot pritet të ketë reshje të pakta lokale shiu

Për sot parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira, të cilat gradualisht gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes, pritet lokalisht të sjellin reshje të pakta shiu, kryesisht të përqëndruara në pjesën jugperëndimore, perëndimore, veriperëndimore dhe atë veriore.

Era do të fryjë kryesisht nga kuadrati i jugperëndimit, e cila kohë pas kohe pritet të jetë e fuqishme, me shpejtësi prej 15 deri në 45 kilometrash në orë.

Temperaturat minimale do të luhaten prej 4 deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale prej 18 deri në 21. /MeteoKosova/